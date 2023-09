Tragedia Brandizzo pm, indagine chiede tempo, noi pochi

"Indagini come queste richiedono tempo. E da noi durano anche di più perché siamo in pochi". Lo ha detto Gabriella Viglione, procuratore capo a Ivrea, in merito alla durata del procedimento sull'incidente ferroviario perché lo scorso 30 agosto a Brandizzo è costato la vita a cinque operai. Il riferimento è alla cronica scarsità di personale che affligge gli uffici giudiziari eporediesi: la situazione, più volte segnalata al al Csm e agli altri organi competenti, è stata prodotta una decina d'anni fa dalla riforma della geografia giudiziaria nazionale, che estese il territorio di competenza del tribunale d'Ivrea fino alle porte di Torino. I pubblici ministeri in forza alla procura di Ivrea sono da qualche tempo 9, uno in meno di quanto previsto. I problemi maggiori riguardano però soprattutto il personale amministrativo e la polizia giudiziaria, che attualmente conta otto unità in servizio dove dovrebbero essercene venti. Anche il numero dei magistrati, comunque, non è adeguato rispetto alla vastità del territorio di competenza. Al caso di Brandizzo lavorano il procuratore e due sostituti, i quali devono sbrigare anche altre incombenze: una di loro domani sarà impegnata in un'udienza al tribunale del riesame.