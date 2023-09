Schiacciato da uno scaffale, grave operaio nel Torinese

Incidente sul lavoro oggi a Trofarello, nel Torinese. Un operaio, che sta lavorando all'interno dell'azienda Caredio Group, che si occupa di trasporti e di logistica, è rimasto ferito in maniera grave, ma non in pericolo di vita, dopo che è stato investito nel crollo di una scaffalatura. L'uomo è stato trasportato in un ospedale di Torino. Sul posto i carabinieri della compagnia Moncalieri che indagano sull'incidente. L'operaio ferito, di origini peruviane, ha 22 anni ed è rimasto schiacciato dal crollo dal materiale stoccato. I vigili del fuoco lo hanno estratto ed è stato trasportato al nosocomio in elisoccorso.