Casale Monferrato, morto l'ingegner Sandro Buzzi

E' morto a 90 anni Alessandro “Sandro” Buzzi, per lunghi anni alla guida della multinazionale omonima di Casale Monferrato (Alessandria), prima di cedere il testimone ai figli. Laureato in ingegneria chimica nel 1956 al Politecnico di Torino, l'anno dopo entra nell'azienda cementiera di famiglia; progetta vari impianti innovativi, facendosi conoscere in vari Paesi. E' stato direttore tecnico, amministratore delegato e presidente del Gruppo Fratelli Buzzi, che nel 1997-1998 acquisisce il controllo di Unicem. Proprio nel 1998 il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro lo nomina Cavaliere del Lavoro. I funerali saranno celebrati nella mattinata di giovedì 7 settembre nella chiesa del Valentino.