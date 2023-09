Carceri: inchiesta a Biella, 56 misure cautelari

È in corso di svolgimento un'attività di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura di Biella, che punta all'esecuzione di cinquantasei ordinanze cautelari emanate nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria riguardante la Casa Circondariale di Biella. L'attività, frutto dell'indagine sviluppata dalla locale squadra mobile sta interessando, oltre la città di Biella, numerosi altri comuni italiani. Nel carcere di Biella lo scorso febbraio, per contenere tre detenuti stranieri in grave stato di alterazione, erano stati usati mezzi impropri eccessivi e inutilmente violenti, ma non si è trattato di tortura. A giugno il Tribunale del riesame di Torino, annullò le misure cautelari, nei confronti di alcuni agenti della polizia penitenziaria di Biella, disposte, in esecuzione di un'ordinanza del gip, per il fumus del reato di tortura di stato.