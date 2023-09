Brandizzo ripresi interrogatori in procura di Ivrea

E' ripresa stamani a Ivrea l'acquisizione delle testimonianze nell'inchiesta sull'incidente ferroviario, costato la vita a cinque operai, avvenuto lo scorso 30 agosto a Brandizzo (Torino). I pubblici ministeri intendono completare la prima tornata di accertamenti prima di decidere i prossimi passi da compiere. Molto utile è considerata la deposizione della 25enne dipendente di Rfi che la sera dell'incidente prestava servizio, con una collega, alla sala controllo di Chivasso e che ha tenuto i contatti con l'operatore presente a Brandizzo (ora indagato). La giovane donna ieri è stata a Palazzo di giustizia per nove ore, confermando quanto aveva già riferito agli investigatori in un primo momento, ribadendo che per tre volte aveva detto di non cominciare l'intervento sui binari perché era previsto il passaggio di un convoglio. I pubblici ministeri si sono interessati anche a procedure, regolamenti e prassi di lavoro.