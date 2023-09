Centro sì, ma popolare

Finalmente il Centro decolla. O meglio, decolla nella politica italiana – ed europea – una “politica di centro”. Una notizia importante, e positiva, non solo perché reintroduce nella cittadella politica italiana una categoria, e un progetto, che ormai da troppo tempo sono del tutto assenti. È dai tempi, infatti, del Ppi di Martinazzoli, Bianco e Marini e della Margherita che manca l’ambizione di ridare voce, slancio e vigore ad un progetto politico, dinamico, riformista e plurale nel nostro paese ad una visibile “politica di centro”. Certo, non sono mancati – e non mancano tuttora – i tentativi per far decollare un Centro politico e di governo. Anche perché non possiamo e non dobbiamo dimenticare che proprio nel nostro Paese la “politica di centro” è sempre stata un elemento strutturale e non incidentale o episodico nelle stesse vicende di governo. È appena il caso di ricordare che in Italia, a prescindere dalle varie fasi storiche, si è sempre governato “dal centro” e soprattutto “al centro”. Una dimostrazione plastica che conferma la bontà della “politica di centro” al di là dei progetti politici e delle stesse culture politiche che condizionano e orientano i vari schieramenti in campo.

Ora, in vista della ormai prossima consultazione elettorale europea, Matteo Renzi ha lanciato, con la consueta velocità e rapidità, un progetto politico – appunto, la lista “Il Centro” per le elezioni europee – centrista che sia in grado di rilanciare una “politica di centro” da un lato e recuperare, al contempo, una cultura politica che è stata sostanzialmente sacrificata sull’altare di quel bipolarismo selvaggio che ha caratterizzato il dibattito politico italiano in questi ultimi anni. Un bipolarismo che ha trovato addirittura linfa e vitalità dopo la vittoria della Schlein alle primarie del Pd e gli accenti sovranisti di alcuni settori della destra leghista. Un progetto che, però, può decollare nella misura in cui riesce a recuperare sino in fondo le culture politiche che storicamente hanno accompagnato e caratterizzato il cammino del Centro politico nel nostro paese. Un Centro, quindi, riformista, autenticamente democratico, con una spiccata cultura di governo e con una netta cifra riformista. Distinto e distante, se non addirittura alternativo, rispetto a qualsiasi deriva populista, estremista e massimalista.

Ed è proprio lungo questo solco che si inserisce il profilo politico e culturale di questo nuovo Centro. Che non potrà che essere plurale ma con una forte impronta Popolare. Cioè di quella cultura e di quella storia che sono stati importanti e decisivi per la democrazia italiana per svariati decenni e che ormai da tempo rischiano di essere consegnati agli archivi, alla sola contemplazione del passato o, peggio ancora, alla loro sterile ed inconcludente riproposizione organizzativa. Si tratta, semmai e al contrario, di saper ricostruire un Centro e una “politica di centro” che siano il frutto e la conseguenza anche di una precisa cultura politica. E, sotto questo versante, la tradizione e la cultura del cattolicesimo popolare e sociale possono e devono ancora giocare un ruolo determinante. Dipende, però, dai suoi protagonisti e da tutti coloro che non si rassegnano a giocare un ruolo sbiadito e puramente ornamentale in altri partiti ma, al contrario, ritrovino nuovamente il coraggio di mettersi in gioco per un progetto politico vero e non per l’ennesimo esercizio testimoniale, politicamente irrilevante ed elettoralmente inconsistente.