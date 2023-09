Carabinieri, capitano Santoro nuovo comandante ad Alba

Nuovo comandante alla compagnia dei carabinieri di Alba (Cuneo). Il capitano Giuseppe Santoro, 32 anni, subentra al capitano Giovanni Ronchi, che lascia la città langarola dopo tre anni per assumere il comando della compagnia di Ragusa. Il capitano Santoro, originario di Barletta, laureato in Giurisprudenza, ha frequentato dapprima la scuola navale Francesco Morosini di Venezia, quindi l'Accademia militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Al termine del percorso formativo è stato destinato, nel 2018, al IV Battaglione 'Veneto'. Ha fatto quindi un'esperienza all'estero quale comandante di compagnia nel Reggimento Msu a Prisina. in Kosovo, Rientrato in Italia, nel 2021, è stato destinato al comando del Nucleo Operativo Radiomobile di Rho, nel Milanese. Durante il biennio a Rho ha anche retto, per 6 mesi, il comando in sede vacante della locale Compagnia Carabinieri.