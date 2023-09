Ricca, locale chiuso dopo furti è una sconfitta gravissima

"La chiusura dello Spazio 211, vittima di numerosi attacchi vandalici e criminali, segnerebbe una sconfitta gravissima per la città e per un quartiere che ha bisogno di sicurezza e riscatto". Lo afferma l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, dopo la decisione del live club di chiudere per i troppi furti subiti. Per Ricca "è necessario aprire un tavolo con la Regione, i gestori, la Città di Torino e la Prefettura per studiare una soluzione che permetta a chi porta cultura nei quartieri di non dover arretrare davanti alla prepotenza della criminalità". "Come Regione siamo pronti a fare tutto quello che è necessario per superare questa crisi e credo che il recente stanziamento di un milione di euro per intensificare la presenza di pattuglie interforze possa andare nella direzione di portare sicurezza in aree di TORINO lasciate troppo a lungo da sole", conclude Ricca.