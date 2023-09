Meno assunzioni in Piemonte nei servizi e nell'industria

Sono in calo le assunzioni previste nell'industria e nei servizi a settembre. Resta tuttavia difficile trovare personale, in particolare nell'agricoltura e nella manutenzione del verde. Lo dice il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Sono circa 37.000 i contratti quelle previste dalle imprese piemontesi a settembre, valore che sale a 98.690 nel trimestre settembre-novembre. Il trend appare negativo sia a livello mensile (290 in meno di settembre 2022, -0,8%), sia su base trimestrale (-2.230), in controtendenza rispetto a quanto avviene a livello nazionale (+1,3% a settembre e +1,9% nel trimestre). Le entrate ipotizzate in Piemonte a settembre 2023 rappresentano il 21,7% delle 170.600 assunzioni previste nel Nord Ovest e il 7% del totale di quelle nazionali (531mila circa). La domanda di lavoro a settembre è trainata dai contratti a tempo determinato che riguarda il 63% delle entrate programmate.