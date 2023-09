Seymandi-Segre, rinviata l'udienza civile al tribunale di Torino

Pochi minuti dopo l'inizio dell'udienza è stato aggiornato a ottobre il procedimento civile al tribunale di Torino che vede il finanziere Massimo Segre opposto all'ex fidanzata, Cristina Seymandi. Segre ha chiesto il sequestro conservativo per 700mila euro, la somma che la Seymandi avrebbe prelevato da un conto cointestato senza però comunicarlo. A Palazzo di Giustizia non si sono presentati né Segre né Seymandi. La coppia è balzata agli onori della cronaca dopo la rottura avvenuta nell'estate durante la festa, davanti agli invitati, in cui doveva essere annunciata la data del matrimonio. Il video della serata è diventato virare sul web.