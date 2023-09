Il Piemonte scommette sul cinema, 20 milioni in 3 anni

Con 20 milioni stanziati per il triennio 2023-2025, 8 per la valorizzazione delle sale cinema e 12 per le produzioni attraverso il Piemonte Film Tv Fund, la Regione scommette sul cinema. Lo ha ricordato l'assessora alla Cultura Vittoria Poggio che ha illustrato le linee strategiche e i fondi stanziati a favore dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, all'Italian Pavilion organizzato da Cinecittà al Lido di Venezia. "Siamo entusiasti di vedere concretizzato l'impegno della Regione Piemonte per lo sviluppo dell'industria del cinema e dell'audiovisivo. Il fenomeno Piemonte è un ulteriore segnale della positiva ripartenza del cinema italiano, che spero venga preso a modello anche da altre regioni" ha commentato la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, che ha sottolineato "la capacità della Regione Piemonte di emergere come polo di produzione di rilievo nazionale e internazionale". "Mai la Regione aveva investito così tanto in un settore strategico per la nostra economia che si sta rivelando anche un affare dal punto di vista economico - ha detto Poggio - basti pensare che tra il 2018 e il 2022 i contributi a sostegno della produzione di lungometraggi, film tv e fiction, tra contributo bando e spesa complessiva hanno generato un moltiplicatore di 4,57. Significa che per ogni euro investito ne sono tornati quasi 5 come ricaduta su indotto e territorio". La Regione Piemonte ha anche annunciato i titoli degli 8 progetti sostenuti dalla prima sessione 2023 del bando: i 6 lungometraggi e le 2 serie tv hanno ricevuto un contributo complessivo di 2,5 milioni che produrrà una spesa qualificata sul territorio di circa 9 milioni. Beatrice Borgia, presidente di Film Commission Torino Piemonte, ha illustrato i risultati della Fondazione e l'impatto economico che le azioni regionali stanno producendo sull'asse della produzione di lungometraggi e serie tv.