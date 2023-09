Tragedia Brandizzo: Moscardini legale di Massa

L'avvocato Mattia Moscardini, di Roma, avrebbe assunto la difesa di Antonio Massa, il dipendente Rfi indagato a Ivrea (Torino) per l'incidente ferroviario di Brandizzo dello scorso 30 agosto. E' quanto si è appreso in ambienti vicini all'inchiesta. Moscardini, cassazionista, nel corso della sua attività è stato impegnato in diversi processi per disastro colposo e violazioni delle normative antinfortunistiche, fra cui quello per la strage di Viareggio. All'università Lumsa di Roma è docente nei master in Emcp (Emergency management of civil protection) per il modulo su "rischio penale nella gestione del rischio". A Massa era stato assegnato un legale di ufficio nel momento in cui, nel corso della sua prima audizione, passò da persona informata dei fatti a indagato.