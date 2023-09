Avigliana non avrà il trasporto scolastico, costi triplicati

Il servizio di trasporto scolastico del Comune di Avigliana per l'anno scolastico 2023-2024 non potrà essere attivato. "Abbiamo cercato fino all'ultimo momento - spiega l'assessora all'Istruzione, Paola Babbini - di trovare una soluzione che almeno rispondesse all'esigenza delle famiglie che vivono in zone più periferiche, ma le condizioni che ci hanno proposto sono insostenibili dal punto di vista economico, condizionando le scelte che l'Amministrazione deve sostenere nell'impiego dei soldi pubblici provenienti dalle tasse di tutti i cittadini". Sono attive invece otto linee di piedibus. L'anno scorso i ragazzi iscritti al trasporto scolastico sono stati 104 (dalla scuola dell'infanzia alla secondaria inferiore). Il costo sostenuto dall'Amministrazione comunale è stato di oltre 110mila euro, a fronte di un rimborso complessivo da parte delle famiglie di circa 12mila euro. L'appalto che si era concluso nell'anno scolastico 2021-2022 prevedeva un costo chilometrico di 2,54 euro più Iva. La soluzione temporanea per l'anno scolastico 2022-2023, con un affidamento diretto alla ditta Cavourese, aveva un costo chilometrico di 3,20 euro più Iva. Quest'anno è stato emesso un bando (3 anni più 3 rinnovabili) con una base d'asta di 4 euro più Iva al chilometro: è andato deserto, anzi si è presentata un'unica ditta che non è risultata appaltabile. Per un affidamento diretto il Comune ha trovato un costo al chilometro dai 10 ai 13 euro oltre Iva. "Le casse comunali - spiega l'assessora -non riescono sostenere aumenti come quelli che ci sono stati proposti. Proveremo a comunque a cercare soluzioni alternative".