A Torino 700 esperti delle neuroscienze

Si svolgerà dal 14 al 17 settembre, al Lingotto di Torino, il congresso nazionale della Società Italiana di Neuroscienze (Sins), con 700 studiosi di livello internazionale, un programma di 5 lezioni magistrali e 60 simposi. L'appuntamento è stato presentato all'Università dal rettore Stefano Geuna e da Alessandro Vercelli, presidente della Società Italiana di Neuroscienze, Ferdinando Di Cunto, docente di biologia molecolare UniTo e Giorgia Iegiani, rappresentante del comitato giovani dottorandi Sins. Partendo da una lectio che indagherà sui sogni degli antichi egizi, a cura di Christian Greco, si passerà a un omaggio a Rita Levi-Montalcini sino ad arrivare alle ultime frontiere dell'intelligenza artificiale e delle interazioni uomo-macchina. Attraverso un programma scientifico multidisciplinare verranno presentate le scoperte più recenti sui processi cerebrali alla base dell'esperienza e del comportamento, in condizioni fisiologiche e in relazione ai principali disturbi neuropsichiatrici. Saranno affrontate le cause e le terapie delle malattie del motoneurone come la sclerosilLaterale amiotrofica, che colpisce gli adulti, e l'atrofia muscolare spinale, che colpisce i bambini. Ci si occuperà inoltre dei meccanismi della genesi e della trasmissione del dolore, dei disordini dell'appetito, della plasticità del cervello adulto e delle demenze e delle malattie del neurosviluppo come l'autismo. I giovani avranno un ruolo molto attivo: prima dell'inizio dei lavori, oltre cento dottorandi italiani in neuroscienze terranno la loro riunione annuale. In ogni simposio ci saranno dei giovani, inseriti con criteri selettivi di eccellenza, e otto incontri saranno interamente tenuti da giovani sotto i 40 anni.