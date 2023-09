Sacco (M5s), dopo Brandizzo si crei Procura nazionale lavoro

"Dopo l'ennesima strage è ancora più urgente istituire la Procura nazionale del lavoro": lo afferma il consigliere regionale pentastellato del Piemonte Sean Sacco, riferendosi all'incidente ferroviario di Brandizzo, nel quale sono morti cinque operai. "La strage di Brandizzo - dice Sacco - ha tristemente riacceso l'attenzione sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate sul lavoro. Nella scorsa legislatura i portavoce del Movimento 5 stelle avevano presentato una proposta di legge proprio a tal fine, avviando un iter che si è interrotto in seguito allo scioglimento delle Camere. La proposta è stata poi avanzata nuovamente all'avvio di questa legislatura, ma non è ancora stata discussa". "In febbraio, dopo l'incidente al cantiere del Terzo Valico dei Giovi, costato la vita a un operaio - aggiunge - abbiamo presentato in Piemonte una mozione per impegnare la Giunta regionale a sensibilizzare il Parlamento sulla necessità di una Procura del lavoro. Servirebbe per affrontare con indagini incisive e rapide le grandi tragedie che continuano a verificarsi, garantendo la presenza di un pool di pubblici ministeri esperti nel campo. Serve una svolta: non più limitarsi a operare in seguito a tragedie già consumate, ma svolgere azioni sistematiche di prevenzione e controllo del rispetto delle norme. La discussione non è più rinviabile: nel prossimo Consiglio regionale chiederemo che la nostra mozione venga discussa".