POLITICA D'IMMAGINE

Festival delle Regioni ai nastri.

Cirio "Amadeus" delle autonomie

Infrastrutture e modernizzazione al centro della kermesse in programma a Torino dal 30 settembre al 3 ottobre. Grande spazio alle "eccellenze dei territori". Sarà una mega sagra di strapaese. Una pacchia per il governatore che, infatti, gongola

Il titolo, “L’Italia delle Regioni”, è un po’ da sussidiario delle elementari degli anni Sessanta, anche se il varo degli enti, pur previsti in Costituzione, sarebbe avvenuto tra spinte e resistenze tra il centro democristiano e la sinistra comunista, un decennio più tardi. Oggi con mezzo secolo e più sul groppone le Regioni celebrano l’ormai annuale loro Festival che, dal 30 settembre al 3 ottobre, quest’anno tocca al Piemonte.

L’annuncio rispetto alla scorsa edizione milanese, come per ogni Festival che si rispetti incominciando da quello di Sanremo, riserva “una veste rinnovata”. Così come l’abito delle grandi occasioni è pronto a indossarlo il padrone di casa Alberto Cirio, perfetto Amadeus sul palcoscenico di Torino, gongolante per il ruolo che cade a pennello a ridosso dell’avvio della campagna elettorale. “Mai avuti a Torino tutti i governatori insieme”, diceva raggiante oggi alla stampa estera durante la presentazione con Massimiliano Fedriga. Piazza Castello tirata a lucido per diventare, altro guizzo di fantasia, “il villaggio delle Regioni” mescolando pezzi di storia risorgimentale e fette di torta alle nocciole. con stand promozionali disposti in modo da evocare la forma geografica dell'Italia. Ciascuna Regione e Provincia autonoma avrà l’occasione di offrire ai visitatori le eccellenze locali tramite piccole degustazioni, incontri informativi e presentazioni tematiche. Sonni tranquilli senza rotolamenti sepolcrali per il Conte di Cavour, giacchè sia Palazzo Reale sia il Teatro Carignano, saranno sede, lunedì e martedì, di due giornate di incontri istituzionali, passando per l’Archivio di Stato dove si terranno i tavoli tematici con presidenti e assessori regionali e non meglio imprecisati stakeholder.

Tema centrale della kermesse, com’è stato spiegato nella presentazione romana, sarà quello delle infrastrutture, materiali e immateriali: dalla mobilità alla logistica, dall’energia all’ambiente, dalla sanità all’innovazione, dalle reti della conoscenza a quelle della ricerca. E le proposte delle Regioni per l'ammodernamento del Paese. Tanto per volare bassi, insomma. Spazio ai giovani con le loro proposte su che vanno dalle grandi opere infrastrutturali agli interventi di valorizzazione e sviluppo del territorio. Una vetrina speciale sarà dedicata al metaverso per offrire ai visitatori uno sguardo interattivo e inclusivo sulle specificità territoriali.

La parte più istituzionale è attesa per lunedì 2 ottobre, quando il Festival riceverà la visita del Capo dello Stato. Sergio Mattarella presenzierà all’avvio della due giorni di confronto tra Governo e Regioni e altre figure i rilevanza nazionale e internazionale. In questa cornice verrà presentato il primo Rapporto Ipsos sullo stato del Paese e la sua percezione, in termini di infrastrutture, sviluppo e prospettive future. Previste quattro tavole rotonde dedicate ai temi delle grandi infrastrutture, le manifestazioni internazionali, il ruolo delle Regioni per lo sviluppo economico, il Pnrr e il welfare.

Nella giornata conclusiva la celebrazione del quarantesimo anniversario della Conferenza Stato-Regioni, e per l’occasione è stato scelto un luogo simbolico, dove l'Italia stessa ha visto la luce: il Parlamentino Subalpino che sarà riaperto eccezionalmente, dopo più di cento anni, per ospitare la prima seduta pubblica nella storia della Conferenza. In tale cornice è attesa la partecipazione, anche se non ancora confermata, della premier Giorgia Meloni. Sarà l’occasione per sciogliere il nodo della ricandidatura di Cirio? Chissà. Sempre che la veste istituzionale le sconsigli incursioni nella politica locale e le sue beghe.

E parlando della “terra in cui è nata l’Italia”, Cirio nella sua presentazione dell’evento ha ribadito “il lavoro che come governo regionale stiamo facendo perché il Piemonte continui ad essere centrale nelle dinamiche politiche nazionali. Per noi sarà anche il modo – ha aggiunto Cirio – per ringraziare tutte le Regioni d’Italia. Il Piemonte ha vissuto nei decenni scorsi il fenomeno migratorio con grande forza e ci sono tantissime comunità che hanno dato un contributo fondamentale alla crescita del nostro territorio. Il prossimo anno tutti i presidenti delle loro Regioni di origine verranno in Piemonte e insieme li ringrazieremo per quanto hanno fatto. L’Italia è un Paese straordinario perché sono straordinari gli italiani”.

Grandi questioni, temi che sostanzialmente uniscono (almeno a parole), un po’ di storia e di buon cibo, qualche dibattito. Ma l’aria festaiola non nasconde i problemi che proprio la Conferenza delle Regioni e le Regioni stesse singolarmente o in fronte comune sono chiamate ad affrontare quotidianamente. Sullo sfondo, la questione non poco divisiva dell’autonomia rafforzata. “È prevista dalla nostra Costituzione, che deve essere letta tutta, non solo una parte”, spiega Cirio con un’abbondanza di diplomazia non reperibile neppure in una feluca di lungo corso. Al governatore non sfugge che all’accelerazione della Lega sulla questione non corrisponda altrettanto entusiasmo da parte di Meloni e del suo partito. “Siamo italiani innamorati e convinti, ma nello stesso tempo crediamo che una migliore autonomia nella gestione territoriale di alcuni settori possa far bene non solo al Piemonte ma a tutta l'Italia”, un colpo al cerchio e uno alla botte. Per tutto il resto ci sarà il Festival, dove tra tagli di nastri, stand enogastronomici e qualche dibattito mai troppo acceso, il governatore si sentirà più che mai a casa. E poi, tra le novità, anche i visori che permetteranno ai visitatori di immergersi nelle realtà virtuale. Vuoi vedere che più d’uno non vorrà più toglierseli.