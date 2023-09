"Treno salta la fermata a Vercelli", protestano i pendolari

"Il Regionale veloce 2005 previsto alle 7.58 a Vercelli per Milano non ha effettuato la fermata in stazione, evidentemente per un errore del macchinista: questo è successo senza alcun annuncio di giustificazioni né, tantomeno di scuse. È l'ennesimo assurdo disservizio di Trenitalia che sta causando non pochi problemi ai pendolari". La denuncia per il fatto accaduto questa mattina arriva dal Coordinamento pendolari Vercelli-Novara-Milano. "Il treno oggi ha attraversato a tutta velocità la stazione di Vercelli con una banchina piena di persone che su quel treno dovevano salire - proseguono i portavoce del coordinamento -. Deve succedere un'altra tragedia per porre fine alla loro approssimazione?". Sul caso intervengono il deputato Emanuele Pozzolo e il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, entrambi di Fratelli d'Italia. "La situazione sulla linea ferroviaria Torino-Milano è indegna di una nazione avanzata, e il servizio di Rfi-Trenitalia è assolutamente vergognoso. Nonostante i disservizi estivi e la situazione che si è recentemente verificata di plateale insicurezza - commentano -, pare che nulla turbi la tranquillità di chi è responsabile della gestione della linea: ci penseremo noi, nei prossimi giorni, a richiedere opportune azioni risolutive". Poi aggiungono: "Il fatto che oggi il treno Rv 2005 delle 7.58 abbia saltato la fermata alla stazione di Vercelli è la prova provata di una situazione del tutto fuori controllo, che non può più essere tollerata".