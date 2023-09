Euro 5: Confartigianato, "bene il governo, ora misure serie"

"La decisione del Governo di congelare il provvedimento di blocco degli Euro 5 rappresenta un importante passo in avanti e una vittoria del buon senso. Lo ribadiamo ancora una volta: il blocco anti-smog è una misura iniqua ed anti-imprenditoriale, che colpisce i meno abbienti e le famiglie e impone alle micro-imprese un lockdown ambientale. Ora, però, non c'è più tempo da perdere: occorrono immediati ed efficaci". E' il commento di Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino. "Servono interventi - spiega - sulle altre fonti di inquinamento ambientale a cominciare dagli impianti termici, il potenziamento del trasporto pubblico e sul fronte incentivi per quanto riguardo trasporto cose e persone chiediamo che siano davvero convenienti e accessibili. Se non si sfrutterà il tempo a disposizione per fare tutto questo, si finirà per inseguire l'emergenza smog guardando solo alla mobilità privata, adottando le misure più facili, quelle che impediscono alle persone di muoversi e alle imprese di lavorare".