Prezioso, università Ue competitive con la blockchain

"C'è la necessità di rivedere e potenziare il Processo di Bologna per garantire una più fluida mobilità accademica e intellettuale dei nostri talenti, dapprima in Europa, dove sussistono processi lunghi, macchinosi e per niente agevoli e poi all'estero, per attrarre capitale intellettuale ed economico. Una possibilità potrebbe essere magari la tecnologia blockchain, che immetterebbe in rete titoli autentici, comparati pronti e sempre verificabili dagli enti". A sottolinearlo è il direttore dell'Unicollege Torino, Giosuè Prezioso, durante il dibattito 'Il ruolo delle istituzioni culturali nel mondo dell'educazione, turismo e politica' al 32/o Forum economico di Karpacz in Polonia. Prezioso ricorda che "l'Italia è in una deludente 10/a posizione per attrattività di studenti stranieri e questo accade spesso, anche, per la lenta burocrazia su carta. A crescere è dunque chi vira sul digitale come le università telematiche, che infatti registrano un +410,9% di iscritti, contro un +0,1% delle università tradizionali." "Nonostante sia una risorsa - conclude Prezioso - questa modalità indebolisce le università fisiche, il loro prestigio, il ruolo geopolitico e identitario sul territorio e nel mondo." Una sfida di equilibri tra pubblico e privato, fisico e digitale particolarmente sentita dal panel di discussione, che rappresentando il mondo della cultura, risente spesso dei primi tagli pubblici, come riportato dal direttore del Fondo della Cultura ucraino Vladyslav Berkovskyi, che ha visto, a causa della guerra, un completo re-indirizzamento delle risorse. "Pur essendo centrale - ha spiegato Vladyslav Berkovskyi - appena scoppiata la guerra, la cultura è stata la prima a soffrire".