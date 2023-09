Cirio, riconoscenti per decreto contro blocco diesel Euro 5

"Siamo riconoscenti al ministro Pichetto, che ha coordinato il complesso lavoro tecnico che ha portato a questo decreto, e all'intero governo, a cominciare dai ministri Salvini e Fitto, per l'intervento immediato a supporto di famiglie e imprese del Piemonte". A dichiararlo è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legge che rimanda a non prima del 1 ottobre del 2024 il blocco delle vetture diesel Euro5 in 76 comuni del Piemonte. "Il lavoro di squadra - ha aggiunto il governatore - ha consentito di raggiungere questo risultato perché da sola la Regione non aveva il potere di agire: era necessaria una legge da parte del governo che è prontamente intervenuto, con questo decreto, confermando la sua attenzione e vicinanza al Piemonte". Il decreto, viene evidenziato dalla Regione, "impegna le Regioni del bacino padano - Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto - ad aggiornare i propri piani per la qualità dell'aria, permettendo di valorizzare le tante misure ambientali messe in campo nel biennio 2021-2023 alternative al blocco dei veicoli. Ne consegue che le auto e i mezzi diesel Euro 5 potranno continuare a circolare in Piemonte, cosi come nelle altre regioni del bacino padano, fino all'autunno 2025".