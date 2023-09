Fiom, in Italia produrre 1,3 milioni di auto e veicoli

"Abbiamo chiesto che in Italia venisse prodotto un milione di auto oltre ai veicoli commerciali, portando la capacità produttiva complessiva a 1,3 milioni consentendo così di saturare gli impianti, ognuno dei quali deve avere una precisa missione produttiva. Produrre 1,3 milioni compresi i veicoli commerciali leggeri vorrebbe dire una riduzione dell'occupazione e della produzione negli stabilimenti esistenti". Lo ha detto il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, alla festa dei metalmeccanici Cgil di Torino. "E' il tempo di dare a Mirafiori una missione produttiva con un nuovo modello. Così chi dovrà andare in pensione lo farà e e si assumeranno giovani", ha sottolineato. Secondo De Palma, il Battery Hub che Stellantis inaugurerà domani a Mirafiori "come tutti gli investimenti è positivo, ma non risolve il problema degli enti centrali né la missione di ricerca e sviluppo sulle nuove tecnologie e sul prodotto finito di auto. Non bisogna stare dietro agli spot". "Non possiamo assistere a un ministro che va a inaugurare stabilimenti di Stellantis in Francia e a un sindaco che festeggia .il lancio di due modelli che non vengono prodotti in Italia. C'è qualcosa che non va. Gli altri Paesi stanno facendo sistema, ora tocca a noi", ha concluso De Palma.