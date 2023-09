Ivrea patrocina un'iniziativa su Cossetto, chiesto ritiro

Unione Popolare di Ivrea e Canavese chiede alla giunta di centrosinistra di Ivrea di ritirare il patrocinio della città all'associazione "Comitato 10 febbraio" che ha proposto di organizzare in città la manifestazione "Una rosa per Norma Cossetto", in ricordo della studentessa uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani. "La richiesta arriva da un esponente dell'estrema destra eporediese, già Casa Pound ora Lega - dicono dal movimento di sinistra - già solo questo avrebbe dovuto mettere in allerta la giunta di centrosinistra. Almeno la parte della giunta più attiva nell'antifascismo avrebbe dovuto conoscere bene l'operazione di falsificazione della storia: che il simbolo di Ivrea sia affiancato ad una iniziativa di chiara matrice fascista è intollerabile".