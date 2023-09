Tragedia Brandizzo: amico di Kevin, anch'io ho rischiato

"Quattro mesi fa a Chivasso (Torino) ho rischiato di morire come Kevin. Se un collega non mi avesse afferrato per la maglietta tirandomi via dal treno, non sarei qui a raccontare". La voce è di Francisco Martinez, che con l'amico e collega Giuseppe Cisternino ha detto al Tg1- in un'intervista ripresa dalla stampa- come quella di scendere sui binari senza nulla osta fosse una prassi, non un caso. Entrambi sono giovani amici e colleghi della Sigifer. la stessa ditta di Borgo Vercelli per cui lavorava Kevin Laganà, una delle cinque vittime dell'incidente della scorsa settimana a Brandizzo. "Ci mandano sui binari come se fosse un parco giochi - ha detto Cisternino - quella sera avrei dovuto lavorare con loro. Non è arrivata la chiamata e sono salvo. Devo avere un angelo che mi veglia. Forse se fossi stato lì avrei visto il treno e avrei potuto avvisare, ma se non se ne sono accorti in cinque magari sarei morto pure io. Lavorare senza che fosse arrivata l'autorizzazione per l'interruzione del servizio capitava molte volte. A volte Italo e Frecciarossa ci passavano a cinque centimetri". "Nemmeno potevamo stare su quei binari perché non avevamo ancora le mansioni" aggiungono insieme. Dei tecnici Rfi Cisternino poi racconta: "Molte volte poi sparivano. Andavano sul furgone senza occuparsi di noi, che molte volte non sapevamo dove fossero. Non c'era sicurezza. Questo mestiere non lo farò più". Tutte parole dette a giornalisti e non ai magistrati. Almeno non ancora.