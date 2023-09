Gribaudo a Brandizzo, non si può morire di lavoro nel 2023

"Non si può morire di lavoro nel 2023 e quindi come commissione di inchiesta siamo qui per avviare la nostra indagine. L'obiettivo è fornire poi al governo e al Parlamento degli strumenti legislativi e per provare a evitare le tragedie come queste". Così Chiara Gribaudo, arrivata alla stazione ferroviaria di Brandizzo per il primo sopralluogo della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni del lavoro, che presiede. "Questo è il nostro primo appuntamento qui - ha sottolineato Gribaudo - poi ci sarà un incontro con le autorità e i sindacati. Faremo tutte le valutazioni e sarà nostro compito approfondire e sentire più testimoni".