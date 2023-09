Carte false per avere il permesso di soggiorno, denunciato

Un giovane di 28 anni, di origine nigeriana, è stato denunciato dalla Questura di Asti per avere alterato i documenti per ottenere il permesso di soggiorno. All'atto della presentazione della pratica per il rinnovo del titolo di soggiorno ha infatti fornito una dichiarazione di ospitalità falsa ed è stato quindi denunciato. "Queste attività di polizia - spiegano dagli uffici della questura - sono volte al contrasto delle condotte illecite in materia di immigrazione necessarie per garantire e soddisfare un sempre più crescente bisogno di legalità in un settore molto delicato. Per questo, l'ufficio immigrazione è sempre attento alla genuinità della documentazione che viene fornita per il rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno".