Case Popolari, presidio e incontro all'Atc Piemonte Sud

Ripristinare le caldaie, sistemare i tubi dell'acqua calda ormai marci, rimettere in funzione gli ascensori. Sono gli interventi più urgenti di cui si è presa carico Atc Piemonte Sud Alessandria, dopo l'incontro di oggi con una rappresentanza del Presidio Permanente Castelnuovo Scrivia e Comitato inquilini case popolari Tortona. Incontro preceduto da un presidio davanti alla sede in via Milano. "Il presidente Paolo Caviglia e l'ufficio tecnico - fa sapere Antonio Olivieri, portavoce presidio - si sono presi l'impegno anche per conto del Comune di Tortona, referente per la parte economica. La nostra richiesta riguarda gli alloggi in via Legnano 4 e via Milazzo 1c. Per gli altri lavori più corposi, come il rifacimento del tetto che costa circa 700mila euro, bisognerà ancora aspettare". Un esame più approfondito della situazione è in programma proprio a Tortona il 13 settembre durante l'assemblea di tutti gli inquilini, cui è attesa anche la partecipazione del sindaco Federico Chiodi. Oggi è stata anche l'occasione per fare il punto su sgomberi e sfratti. "In particolare - prosegue Olivieri - di due famiglie, una a Tortona e l'altra nella vicina Pontecurone, quasi un anno dopo l'ultima visita dell'ufficiale giudiziario. Situazioni critiche, che la troppa burocrazia di certo non aiuta".