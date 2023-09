Banca d'Alba, volumi a 11,3 miliardi, oltre 62mila soci

Banca d'Alba prevede di chiudere il 2023 con un utile superiore ai 60 milioni di euro dopo i 40 milioni registrati nel bilancio semestrale. I volumi dell'istituto di credito cooperativo, presente con 73 filiali nel nord-ovest, hanno raggiunto gli 11,3 miliardi, i Fondi Propri salgono a 480 milioni, il Tier1 si attesta al 22% e il Total Capital Ratio al 24,2%. I dati sono stati illustrati oggi, a Torino, dal presidente Tino Cornaglia e dal direttore generale Enzo Cazzullo. Banca d'Alba ha attualmente 62.462 soci, il numero più alto nell'ambito del credito cooperativo. Il 35% dei volumi sono concentrati nell'area torinese: 8 le filiali nel capoluogo regionale, 14 nella provincia. Entro fine anno aprirà una nuova filiale a Verbania, entro l'autunno 2024 un'altra a Novara "in continuità con l'indirizzo di sviluppo nei luoghi non presidiati dal credito cooperativo, iniziato nel 2021 con l'apertura della sede distaccata di Genova". Banca d'Alba ha al suo attivo anche 5 centri medici per i soci e i loro familiari in Piemonte e in Liguria ed entro novembre aprirà ad Alba un centro di formazione per i dipendenti in una sede che potrà essere utilizzata anche dalle imprese clienti della banca e dalle associazioni di categoria. "L'espansione di Banca d'Alba - spiega Cazzullo - contempera la necessità di rafforzare la propria solidità patrimoniale preservando l'unicità del suo modello di servizio, focalizzato sulla copertura capillare del territorio in cui opera e sulla relazione con la clientela" Banca d'Alba - aggiunge il presidente Cornaglia - "si è posta l'ambizioso obiettivo di mantenere una presenza capillare sui propri territori di vocazione, non solo nei principali centri urbani, ma anche e soprattutto in quelle realtà in cui la desertificazione bancaria rappresenta un ostacolo allo sviluppo e al mantenimento dell'economia".