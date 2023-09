Autonomia: Calderoli, con le opposizioni c'è un confronto aperto

"Finalmente, dopo un percorso iniziato 22 anni fa, si potrà arrivare ad una legge che permette alle Regioni di acquisire ulteriori forme di autonomia. Con le opposizioni c'è un confronto aperto, abbiamo chiarito già nell'articolo 1 quello che era previsto nell'articolo 7, quindi nulla di nuovo o di sostanzialmente diverso. È chiarita la possibilità che ulteriori funzioni siano attribuite, ma anche modificate o revocate dallo Stato". Così Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, alla festa delle Lega che si tiene oggi al Pian della Regina, sulle pendici dl Monviso, in alta valle Po (Cuneo). "Poi c'è la riforma delle Province - ha aggiunto Calderoli -. Nel 2014 la legge Delrio le aveva abolite di fatto, non permettendo ai cittadini di eleggere giunta e presidenza. Ora in parlamento portiamo una proposta di legge per permettere al cittadino di eleggere direttamente i suoi rappresentati in Provincia. Sui tempi è difficile parlare adesso: abbiamo atteso tanti anni per arrivare a qualcosa di importante. Vogliamo farlo bene".