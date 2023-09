Scuola: in Piemonte campanella per oltre 500mila studenti

Sono oltre 551.600 gli studenti che lunedì in Piemonte torneranno sui banchi di scuola per l'avvio del nuovo anno scolastico. In particolare, riprenderanno le lezioni 500.322 studenti delle scuole statali (57.494 nella scuola d'infanzia, 155.816 nella scuola primaria, 106.560 nella scuola secondaria di primo grado e 180.926 nella scuola secondaria di secondo grado) per un totale di 25.412 classi a cui si aggiungono 51.310 studenti delle scuole paritarie per un totale di 2.579 classi delle quali il 73% sono scuole dell'infanzia. L'organico complessivo del personale docente è pari a 65.456, di questi 48.056 sono di posto comune e 17.400 di sostegno. I docenti immessi in ruolo sono 3.507, di cui 2.246 immissioni in ruolo su posti comuni e 1.261 su posti di sostegno. I docenti che, al primo settembre, hanno avuto una nomina di supplenza dagli Ambiti Territoriali dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte sono 15.500, di questi il 57,5% su posto di sostegno. Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) per l'anno scolastico 2023-2024 sono state effettuate a livello regionale 801 immissioni in ruolo e sono stati assegnati 2.858 contratti a tempo determinato.