Marocco: Lo Russo, disponibili a fare quanto possibile

"Il terremoto che ha colpito questa notte il Marocco è una vera tragedia, che già in queste prime ore ci mette di fronte ad un terribile bilancio di vittime e feriti. Ho avuto modo di sentire al telefono la Console del Marocco a Torino Leila Nahari, per esprimerle tutta la nostra solidarietà in questo momento terribile e la disponibilità a fare quanto possibile". Così, sui social, il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo. "La nostra piena vicinanza e il nostro supporto - aggiunge - vanno anche alle torinesi e ai torinesi di origine marocchina, comunità di concittadine e concittadini che vive ore di dolore e profonda preoccupazione".