Ordine medici, alta l'attenzione su salute dei detenuti

L'Ordine dei Medici di Torino invita a "tenere alta l'attenzione sulla salute dei detenuti", particolarmente in vista della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, che ricorre domani. "L'Ordine dei Medici di Torino - sottolinea il presidente Guido Giustetto - vuole ricordare la drammatica situazione del carcere cittadino, dove negli ultimi mesi si sono tolte la vita quattro persone, di cui tre erano donne. I dati nazionali del Report dell'Associazione Antigone dicono che fra le detenute gli atti di autolesionismo nel 2022 sono stati il 31%, il doppio di quelli degli uomini. E lo stesso vale per i suicidi, che sono 2,2 ogni mille donne, e 1,4 ogni mille uomini, a fronte dello 0,07 ogni 1000 abitanti fra la popolazione libera". "Chiediamo - ribadisce Giustetto - che venga elevata l'attenzione sulla salute della popolazione detenuta e che venga compiuto un coraggioso e rapido cambio di passo per intercettarne bisogni e fragilità e per prevenire le conseguenze drammatiche della carcerazione".