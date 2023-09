Ue: Crosetto, mi ricorda vecchia nobiltà nei palazzi

"La ricchezza la crei col sistema produttivo che si muove e purtroppo c'è una frenata brusca europea, che parte dalla Germania, del sistema industriale, per scelte che non condivido e che l'Europa ha fatto negli ultimi anni, pensando che si potesse avere una economia florida senza fare nulla di "sporco", senza chimica, senza siderurgia, senza acciaio, senza industria pesante. Mentre si sta dimostrando che sono parti fondamentali della catena di produzione". A dirlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato a In mezz'ora su Rai 3. "Una riflessione più ampia, che non riguarda solo i conti dell'Italia, ma proprio la possibilità dell'Europa di produrre ricchezza e lavoro nei prossimi anni va fatta. A me l'Europa fa l'impressione della vecchia nobiltà, che pensava che nulla cambiasse, pensava di poter vivere nei palazzi senza lavorare e sporcarsi le mani, e non si è accorta che il mondo stava cambiando e dopo pochi anni si è trovata borghesia che comprava quei palazzi", ha concluso Crosetto.