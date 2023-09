Turismo, nel Cuneese 4a Borsa Internazionale del Turismo Outdoor

Quarta edizione, dall'11 al 14 settembre, di 'Buy Outdoor', la Borsa Internazionale del Turismo Outdoor promossa dall'Associazione Wow (Wonderful Outdoor World), nata nel 2013 dall'accordo tra Fondazione Crc, Camera di Commercio di Cuneo, Atl del Cuneese ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Nel workshop dedicato all'incontro tra domanda e offerta sono oltre gli 600 appuntamenti in calendario, mentre la montagna cuneese e le colline di Langhe Monferrato Roero ospiteranno i fam trip (viaggi di familiarizzazione) organizzati dalle rispettive Atl per presentare agli operatori turistici il territorio "attraverso molteplici esperienze di turismo attivo e all'aria aperta". Nella provincia Granda sono attesi 150 operatori, di cui una quarantina di buyers dall'estero. "La quarta edizione del 'Buy Outdoor' arriva nel decimo anno di attività dell'Associazione Wow e rappresenta un traguardo importante nel lavoro di promozione congiunta del turismo outdoor nei territori delle due Atl della provincia di Cuneo - spiega Beppe Artuffo, presidente di Wow -. La Borsa nasce con l'obiettivo di consolidare l'opera di posizionamento sui mercati esteri del nostro territori". Il turismo outdoor "rappresenta un segmento fondamentale per il territorio di Langhe Monferrato Roero - interviene Mariano Rabino, presidente dell'ATL Langhe Monferratp Roero - e da sempre sosteniamo il lavoro di Wow in sinergia con l'Atl del Cuneese, le cui montagne e l'intero territorio rappresentano per noi una risorsa preziosa dal punto di vista della complementarietà dell'offerta turistica".