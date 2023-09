Piemonte: Gallo (Pd), mai più tagli alla sanità

Il capogruppo del Pd in Regione, Raffaele Gallo, stigmatizza il respingimento oggi in Commissione Sanità della sua proposta di accelerare la discussione di una proposta di legge al Parlamento - a sua prima firma - per mantenere elevate le risorse del servizio sanitario nazionale. "In IV Commissione - spiega Gallo - si sono svolte le prime determinazioni della mia proposta di legge al Parlamento con la quale il Pd vuole dire basta ai tagli alla sanità, chiedendo che l'importo delle risorse finanziarie destinate al servizio sanitario nazionale sia determinato in misura non inferiore al 7,5% del Pil dell'anno precedente, al netto del tasso di inflazione, e sia adeguato all'indice di vecchiaia e all'aspettativa di vita della popolazione, un vincolo che dovrebbe entrare in Costituzione, come il pareggio di Bilancio. Stupisce - rimarca - che la mia proposta di accelerare l'approvazione di un provvedimento tanto importante per il sistema sanitario, evitando le audizioni o limitandole a due settimane per poterlo portare in aula a ottobre in tempo per la discussione della Legge nazionale di Bilancio, sia stata respinta dalla maggioranza di centrodestra". "Si allungano le consultazioni, portandole a tre settimane per audire soggetti che hanno già espresso un parere positivo sull'incremento delle risorse sanitarie - aggiunge Raffaele Gallo - o si prende tempo perché è il centrodestra a non essere d'accordo? Cirio colga il valore di questa proposta e la sostenga: ha più volte ribadito la necessità di potenziare la sanità, o sono solo parole al vento?"