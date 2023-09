Piemonte: Defr Regione incardinato in Commissione Bilancio

Nella Commissione Bilancio del Consiglio regionale è stato incardinato oggi il Defr, documento economia e finanza regionale 2024-26. Sono state decise le consultazioni online, e il termine per la presentazione delle memorie è il 29 settembre. Possono partecipare le organizzazioni interessate, come per esempio tutte le associazioni del mondo economico, gli ordini, i sindacati, e le università. L'assessore al Bilancio Andrea Tronzano ha spiegato che si proceduto a integrare il Defr con la definizione della strategia di sviluppo sostenibile stabilita dalla giunta. Il documento è in tre parti: economico finanziaria, obiettivi strategici e finanza regionale. L'ultimo punto sarà definito compiutamente quando verso novembre verrà approvato il Nadef.