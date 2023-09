Bertola (Ev), elezioni anticipate in Piemonte spreco denaro

"Alberto Cirio e Giorgia Meloni vogliono anticipare le elezioni? Allora spieghino ai cittadini il perché dello spreco di denaro pubblico implicato nel chiamarli alle urne due volte. Tutta questa fretta del centrodestra di andare al voto non è giustificata certo dal voler andare incontro alle esigenze dei cittadini, anzi dimostra piuttosto una certa preoccupazione da parte della maggioranza di governo e regionale". Così il capogruppo di Europa Verde in Regione Piemonte, Giorgio Bertola. "La stessa nuova legge elettorale regionale - sottolinea Bertola - al fine di evitare lo spreco di risorse pubbliche e favorire la partecipazione, prevede che in caso di votazioni plurime, regionali, europee e amministrative come nel nostro caso, queste siano accorpate in un'unica data. La data prevista per le elezioni europee è il 9 giugno. Quindi se Cirio e Meloni vogliono mettere in atto uno stratagemma per votare prima, devono spiegare bene ai cittadini il motivo per cui verranno chiamati alle urne in due momenti diversi, sperperando inutilmente risorse pubbliche, in un periodo in cui in Piemonte come nel resto d'Italia, la gente comune fatica a far fronte ai rincari fuori controllo".