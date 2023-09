Torino, approvato progetto per pista ciclabile alle Vallette

Via libera, da parte della Giunta comunale di Torino, al progetto esecutivo per la manutenzione e il completamento della pista ciclabile tra corso Ferrara e corso Grosseto, nel quartiere Vallette. Il nuovo asse consentirà il proseguimento della ciclabilità su corso Ferrara in continuità con il progetto di sistemazione superficiale di corso Grosseto per il collegamento ferroviario Torino-Ceres. Il progetto, del valore di 1 milione e mezzo finanziato con fondi Pinqua del Pnrr, prevede la tracciatura di una ciclabile bidirezionale e lo spostamento dei parcheggi a sua protezione, lasciando umo spazio tra questi e la linea della ciclabile che consenta di salire e scendere dalle vetture. Inoltre, vicino agli incroci, saranno realizzate isole di protezione per aumentare la sicurezza dei pedoni e la visibilità degli attraversamenti mentre le fermate del trasporto pubblico, dove necessario, saranno riprogettate e tutte verranno attrezzate con pensilina, segnalazioni tattili e transenne di protezione. Sarà inoltre necessario ridefinire le corsie veicolari e, in prossimità degli incroci con semafori, verrà mantenuto, nei casi che lo richiedano, l'adeguato spazio di attestamento semaforico per non appesantire il traffico veicolare.