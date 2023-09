UniTo, parte il corso sulla violenza maschile contro le donne

Da quest'anno accademico l'Università di Torino attiva il primo insegnamento specifico dedicato al tema della violenza contro le donne. Il corso, dal titolo "La violenza maschile contro le donne: dal riconoscimento alla risposta operativa", si inserisce nell'ambito della convenzione quadro che l'Università di Torino ha stipulato con l'Associazione Telefono Rosa Torino e ha l'obiettivo di "fornire ai partecipanti conoscenze e competenze multidisciplinari sul riconoscimento, sul contrasto e sulla prevenzione del fenomeno della violenza di genere". Il corso inizierà il 28 settembre 2023 e si terrà nel primo semestre, ogni giovedì e venerdì dalle 11 alle 14 presso il Campus Luigi Einaudi; si articola in 40 ore di lezioni frontali, tenute da docenti dell'Università di Torino di diverse discipline e da volontarie e volontari del Telefono Rosa, con il coordinamento della prof.ssa Joëlle Long, docente di diritto privato del Dipartimento di Giurisprudenza e titolare del corso e la collaborazione organizzativa del CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere). L'insegnamento fa parte dell'offerta formativa del Corso di laurea magistrale in Scienze amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private (Dipartimento di Giurisprudenza), ma sarà aperto a tutte le studentesse e studenti dell'ateneo. "Con l'istituzione del nuovo insegnamento, - spiega il rettore di UniTo Stefano Geuna - l'Ateneo di Torino dà continuità alla sua tradizione di sensibilizzazione della comunità universitaria e dell'opinione pubblica per l'eliminazione della violenza di genere.". Il nuovo percorso formativo si affianca anche all'appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha sottolineato l'importanza dell'impegno educativo e culturale per contrastare quella che ha definito 'un'intollerabile barbarie sociale'".