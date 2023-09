Cairo, canale Lega calcio è un'opportunità, lo vedo bene

"Il canale della Lega calcio è un'ipotesi, io la vedo bene perché è un'opportunità e, nel momento in cui parti, hai mille possibilità di soggetti interessati al canale e vendi gli abbonamenti". Lo afferma il presidente e amministratore delegato di Rcs e numero uno del Torino, Urbano Cairo, rispondendo a una domanda sullo stallo nelle trattative per i diritti tv della Serie A con Sky, Dazn e Mediaset. "Il calcio italiano è una 'killer application' importante, un elemento di attrazione molto forte ma va sviluppato al meglio, cercando di migliorare, se vuoi fare tanti abbonamenti subito il calcio è un veicolo", aggiunge Cairo a chi gli chiede se attualmente il prodotto calcio italiano è valorizzato al meglio. In prospettiva il canale della Lega calcio sarebbe un'opportunità anche per La7? "No, per La7 no: noi abbiamo nicchie come il calcio arabo" e il gruppo non vede eventuali partnership, conclude Cairo a margine della presentazione del 22esimo Premio Cairo sull'arte contemporanea.