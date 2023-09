Ermenegildo Zegna, balza oltre 52 milioni l'utile in 6 mesi

Ermenegildo Zegna ha registrato un utile pari a 52,1 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023, a fronte di ricavi pari a 903,1 milioni, come già comunicato il 27 luglio. L'Ebit rettificato si è portato a 119,9 milioni (+45%). L'utile rettificato è stato di 54,9 milioni (+140,5%,) rispetto ai 22,8 milioni di euro registrati nei primi sei mesi del 2022. Il gruppo di abbigliamento di lusso ha riconfermato gli obiettivi di medio e annunciato il Capital markets day il 5 dicembre 2023 a New York, dove l'azienda italiana è quotata. "Anche nella seconda metà dell'anno continueremo a prestare grande attenzione all'attuazione della nostra strategia, lavorando insieme al nuovo leadership team di Tom Ford Fashion per sviluppare ulteriormente e posizionare il marchio come icona dell'ultra-lusso e supportando la continua espansione di Thom Browne. In questo contesto in continua evoluzione, siamo particolarmente incoraggiati dalla nostra crescita negli Stati Uniti e nell'area Emea, mentre constatiamo una più cauta ripresa nella Greater China region", ha commentato Ermenegildo "Gildo" Zegna, presidente e amministratore delegato del gruppo, dicendosi fiducioso sulle "misure adottate per posizionare il nostro portafoglio di brand nel resiliente segmento dell'ultra-lusso per rafforzare la distribuzione diretta del gruppo e per raggiungere una presenza geografica ancora più bilanciata".