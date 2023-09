CAVOLETTI DI BRUXELLES

Parlamento europeo con più seggi

L'assemblea approva la nuova composizione che entrerà in vigore nella prossima legislatura. Aumenta di quindici deputati, due ciascuno a Francia, Spagna e Paesi Bassi. Per l'Italia non cambia nulla, nel 2024 voteremo sempre i nostri 76 rappresentanti

Via libera degli eurodeputati alla nuova composizione del Parlamento europeo. Dalle Europee 2024 il numero dei seggi passerà da 705 a 720, quindici in più degli attuali. Con due eurodeputati in più a testa, a beneficiarne maggiormente saranno la Francia (avrà 81 seggi in totale), la Spagna (61) e i Paesi Bassi (31). Un seggio in più andrà invece ad Austria (20), Belgio (22), Polonia (53), Danimarca (15), Finlandia (15), Slovacchia (15), Irlanda (14), Slovenia (9), Lettonia (9). Nessuna modifica per l’Italia che mantiene i suoi 76 deputati. La modifica è stata approvata con 515 voti a favore, 74 contrari e 44 astensioni.