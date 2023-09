Veicoli commerciali, forte crescita del mercato nei mesi estivi

Estate calda per i veicoli commerciali, che a luglio e agosto hanno registrato immatricolazioni in forte salita a +29,2% a luglio (16.487 unità contro le 12.762 di luglio 2022) e +36,9% ad agosto (11.025 veicoli immatricolati rispetto a 8.055 di agosto 2022). I primi otto mesi chiudono a +13,5% con 122.632 immatricolazioni verso le 108.027 del gennaio-agosto 2022. "Nonostante la spinta estiva del mercato, il parco circolante dei veicoli commerciali continua però ad essere composto in buona parte da mezzi vecchi e insicuri, con oltre il 40% dei 4,3 milioni di veicoli circolanti al 30 giugno, secondo le stime Unrae, ante Euro 4 quindi con più di 17 anni di età. In parallelo si riscontra il 'congelamento' delle richieste di incentivo, con il fondo disponibile che a pochi mesi dalla fine dell'anno presenta ancora un avanzo del 94%", sottolinea il presidente dell'Unrae, Michele Crisci. L'Unrae insiste sulla necessita di una revisione dello schema incentivi con l'eliminazione dell'obbligo di rottamazione per l'acquisto di veicoli elettrici, l'estensione ad alimentazioni diverse dall'elettrico (compreso il diesel), a fronte di rottamazione, con importi decrescenti in funzione dell'alimentazione e della massa; l'estensione alle società di noleggio, canale che può contribuire ad accelerare la transizione energetica. Crisci si augura che "in merito all'infrastrutturazione di superstrade e strade extra urbane con punti di ricarica pubblici, vengano presto create le condizioni necessarie per consentire a tutti gli operatori di accedere al bando con proposte in linea, come avvenuto per le infrastrutture urbane".