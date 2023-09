Autonomia: Pd, giudicato inammissibile emendamento sui Lep

"Il governo getta la maschera? È stato dichiarato inammissibile per mancanza di copertura l'emendamento n.1.89 con il quale abbiamo proposto di esplicitare che la 'determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non potesse essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento'. Ciò significa che i Lep non verranno definiti e garantiti per tutte le materie e tutti i diritti a beneficio di tutti i cittadini, quale presupposto e condizione per il trasferimento a una o più regioni di ulteriori competenze legislative, ma che i Lep saranno definiti solo ed esclusivamente in funzione del trasferimento medesimo". Lo dice il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo del Pd nella Commissione Giustizia, intervenendo oggi nell'Aula al Senato dove il governo ha risposto alle interrogazioni. "E' uno stravolgimento - osserva Bazoli - del rapporto tra art.117 e 116 della Costituzione, ovvero di uno stravolgimento del rapporto tra la garanzia dei livelli essenziali e l'autonomia differenziata. Uno stravolgimento contrario alla Costituzione, all'interesse generale e dannoso per tutti, compresi i cittadini delle regioni più ricche e dotate di infrastrutture".