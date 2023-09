Manovra: Ali; poveri triplicati, servono risorse ai Comuni

"La lotta contro la povertà è il primo obiettivo che deve avere il Paese. La crescita drammatica dei dati sui poveri, triplicati in 10 anni, deve riuscire a segnare trasversalmente e nel tempo l'impegno prioritario del governo. In questo quadro, ridurre i trasferimenti finanziari alle autonomie in generale e ai comuni in particolare, va in senso contrario rispetto a questo assunto". E' la richiesta espressa da Valerio Lucciarini De Vincenzi, segretario generale di Ali, oggi a margine del convegno tenutosi al Senato 'Dal Reddito di cittadinanza alla legge 85/2023: le proposte dell'Alleanza contro la povertà'. "Una riduzione della parte corrente di bilancio per i comuni significa anche una contrazione delle disponibilità finanziarie a sostegno delle politiche sociali", ha spiegato Lucciarini, secondo il quale "il protagonismo attivo degli ambiti sociali va assolutamente rafforzato affinché sia uno strumento, non soltanto riparatore, ma anche risolutore rispetto ad alcune situazioni di povertà. Il lavoro che sta facendo l''Alleanza contro la povertà' deve essere patrimonio di tutti - ha concluso - e va sostenuto nell'accompagnare le misure che la stessa Alleanza con responsabilità propone, a partire dalla prossima Legge di Bilancio".