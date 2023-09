In Piemonte oltre 7.000 imprese innovative, 538 startup

In Piemonte il mondo dell'innovazione conta 7.255 imprese, l'8,5% del totale dell'Italia, con 44.725 addetti (8,6%), 538 startup. Ci sono 7 Poli di innovazione e 200 centri di ricerca. I dati della Camera di Commercio di Torino fanno da sfondo all'Italian Tech Week in programma dal 27 al 29 settembre. La spesa in ricerca e sviluppo ammonta a quasi 3 miliardi di euro (il dato è del 2020) e colloca il Piemonte al quarto posto in Italia (11,8%). L'anno scorso a Torino sono state presentate 314 domande di brevetti europei (seconda città in Italia dopo Milano) e 8.142 nazionali (terza dopo MIlano e Roma).