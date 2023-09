Edison inaugura una nuova centrale idroelettrica in Piemonte

Edison ha inaugurato la nuova centrale idroelettrica di Quassolo (Torino), confermando l'impegno nella transizione energetica, compiendo un ulteriore passo nello sviluppo di impianti da fonte rinnovabile e nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. L'impianto di Quassolo, situato lungo la sponda sinistra del fiume Dora Baltea, è ad acqua fluente di piccola derivazione con una potenza installata di 2.700 kw e una capacità produttiva di 8,3 milioni di kwh all'anno, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa tremila famiglie e di evitare l'emissione in atmosfera di 3.300 tonnellate di Co2 all'anno. L'idea del progetto è nata nel 2013, mentre i lavori di costruzione sono iniziati nel novembre 2021 e si sono conclusi nel giugno 2023. Nel cantiere sono intervenuti circa 150 operai, 20 ingegneri e 12 imprese specializzate, per un totale di oltre 65.000 ore lavorate. L'investimento complessivo è stato di 12 milioni di euro. Alla realizzazione della centrale hanno partecipato anche i residenti dei comuni di Quassolo, Borgofranco di Ivrea, Quincinetto, Tavagnasco, Montalto Dora e Settimo Vittone, oltre ai clienti di Edison Energia di tutta Italia, aderendo alla campagna di crowdfunding Edison Crowd per Quassolo lanciata dal gruppo nel 2022. Ai partecipanti all'iniziativa viene corrisposto un interesse fisso annuo lordo (pari al 6% per i cittadini dei sei comuni e 5% per i clienti Edison) sulle somme investite. Edison è stato il primo operatore energetico in Italia a lanciare iniziative di questo tipo già nel 2018, concludendo con successo tre campagne di crowdfunding.

La centrale idroelettrica di Quassolo (Torino) è stata realizzata in soli 19 mesi, sotto la direzione della divisione ingegneria di Edison. In fase di progettazione dell'impianto, è stata rivolta particolare attenzione agli impatti sul territorio e alla conservazione del contesto paesaggistico, con l'obiettivo di assicurare la naturale integrità ecologica del fiume Dora Baltea. A prova del successo riscosso e dell'adesione entusiasta dei partecipanti al crowdfunding, l'obiettivo di raccolta per il finanziamento della centrale di Quassolo pari a 300.000 euro è stato raggiunto in appena 20 giorni e persino in anticipo rispetto alla data di scadenza inizialmente stabilita. Per Edison il green energy crowdfunding è uno "strumento in grado di offrire a tutti la possibilità di essere promotori del cambiamento e della sostenibilità del proprio territorio", spiega una nota di Edison.