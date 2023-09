Holding Moda rafforza filiera con l'acquisto di 4 laboratori

Holding Moda - controllata di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy - ha acquistato 4 laboratori, già fornitori delle aziende controllate, con l'obiettivo di una ancora maggiore integrazione della filiera e ottimizzazione della supply-chain. Tra gli ultimi ingressi nel Gruppo, Manifattura Lendinarese, storico fornitore della società Rbs situato in provincia di Rovigo specializzato in confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti; Taglionetto, laboratorio di Calenzano (Firenze) che collabora da tempo con Gab e che produce piccola pelletteria di alta qualità come cinture, portafogli, pochette destinati alle collezioni dell'alta moda e Elledi scon sede a Pomigliano D'Arco (Napoli), specializzato in tomaie e lavorazioni di orlatura. A queste acquisizioni si aggiunge quella del Lanificio Arca di Prato, specializzato in soft accessories, entrato a far parte di Beste. Le acquisizioni si inseriscono all'interno di un più ampio progetto di impegno nel rafforzamento della filiera moda, evidenziato dal progetto The Ghost Makers per diffondere e far crescere la cultura della sostenibilità tra i propri laboratori. "Holding Moda prosegue nel suo percorso di internalizzazione della filiera, sempre più verticale ed integrata, a supporto del servizio che offriamo ai nostri clienti. Le operazioni portano all'interno del Gruppo segmenti strategici della catena del valore, coinvolgendo circa 117 persone e rappresentando così un importante investimento per la crescita delle aziende parte di Holding Moda. Abbiamo scelto laboratori con cui già le nostre aziende avevano rapporti, consci del loro valore e della portata del loro know-how, con l'obiettivo di aggiungere tasselli altamente strategici all'interno della nostra filiera diretta" commenta Giulio Guasco, amministratore delegato di Holding Moda.