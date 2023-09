Uncem, sull'idroelettrico Stato e Regioni devono sciogliere nodi

"Sull'energia idroelettrica, che viene prodotta grazie ad acqua e forza di gravità, beni pubblici, delle aree montane, Stato e Regioni devono sciogliere una serie di nodi. Le concessioni scadute e in scadenza verranno prorogate o si faranno le gare? Si farà come per le spiagge con la proroga o no? E quale sarà lo spazio dei territori? Verranno superati da accordi tra Regioni e nuovi o vecchi gestori con project financing?". Lo ha detto Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, a margine dell'inaugurazione della centrale idroelettrica Edison di Quassolo (Torino). Bussone pone l'attenzione anche "sul grande tema di quanto in termini economici i territori beneficiano da grandi e piccoli impianti, dighe e non solo. Per ora pochissimi euro annuì. Unioni montane di Comuni, Consorzi Bim devono poter partecipare alle gare, se si faranno. E devono poter anche realizzare nuovi impianti con le risorse che hanno. In tempi certi, brevi. E poi garantire alle comunità energia a prezzo calmierato, ribaltando - prosegue Bussone - storici schemi italiani per cui chi ha gli impianti, ovvero poche imprese private, beneficia di enormi utili, lasciando briciole, secondo leggi degli anni cinquanta, agli enti locali. Chiediamo a Governo e Regioni serie riflessioni sul presente e sul futuro dell'idroelettrico".