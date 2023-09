Mastercard, aumenta del 30% spesa turisti stranieri

E' in corso di svolgimento la seconda e ultima giornata del Sud Innovation Summit, l'incontro sulle nuove tecnologie con la presenza di tanti rappresentanti di multinazionali quali Mastercard, Airbnb, Booking.com e TheFork, per discutere l'evoluzione di quello che è stato definito turismo 3.0, con un focus speciale dedicato al Sud. Il GeoSpending Observatory di Mastercard, oggi ha mostrato i dati che indicano una significativa crescita delle presenze turistiche in Italia: monitorando i pagamenti digitali degli ultimi dodici mesi, la spesa dei turisti stranieri è cresciuta del 30%, con un +114% nella spesa in quelle che vengono catalogate come esperienze uniche di viaggio. I numeri indicano che l'Italia è senz'altro una destinazione di tendenza, con 18 delle 20 regioni che hanno registrato il loro picco già a giugno 2023. "Le nostre analisi dedicate alle singole regioni e comuni confermano il trend dell'economia esperienziale tra i turisti italiani e stranieri - commenta Saverio Mucci, Government Engagement Vice President Italy di Mastercard - Si tratta di un elemento sul quale queste regioni possono e devono puntare per affinare la loro attrattività e potenzialità di sviluppo." La propensione dei turisti stranieri a spendere in servizi innovativi è confermata anche da Airbnb, che attesta con una percentuale netta del 75% le prenotazioni in Italia provenienti dagli stranieri, contro il restante 25% riferito alle prenotazioni di utenti italiani. La Sicilia, in particolare, sta diventando a tutti gli effetti una delle mete preferite anche per i nuovi nomadi digitali attratti dalle circa 60.000 case sicule a disposizione su Airbnb, spesso anche per soggiorni più prolungati rispetto al periodo di ferie, un altro trend in crescita secondo i dati presentati, nonostante almeno il 70% delle prenotazioni sia ancora per periodi inferiori a una settimana. Infine, a soddisfare le aspettative dei viaggiatori secondo i dati presentati da TheFork, che a fronte di un incremento dei visitatori esteri e italiani nella bella stagione appena conclusa riporta un 31% di prenotazioni in Sicilia nel mese di agosto e una continua crescita mensile delle prenotazioni nell'area Sud e Isole.