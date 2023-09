Aumenta il numero dei Cpr, almeno uno per regione

Un Cpr per ogni regione. È questo uno dei principali obiettivi del governo in vista del nuovo pacchetto di misure annunciato dalla premier che arriverà lunedì al consiglio dei ministri. Secondo quanto si apprende, infatti, i ministeri competenti starebbero lavorando a trovare nuove strutture dove organizzare i centri per il rimpatrio. Al momento in Italia sono presenti 10 Cpr ai quali andranno ad aggiungersi, dunque, almeno altre dieci strutture, da reperire possibilmente tra edifici e immobili di proprietà pubblica ma dismessi o in disuso.